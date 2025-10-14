El sol vuelve a lucir en Elche, Crevillent y Santa Pola en un martes con brisas marinas

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un segundo día de la semana soleado, con suaves bridas marinas a partir de mediodía y con pocos cambios en las temperaturas.

Un día más, el termómetro va a alcanzar valores máximos en Elche y Crevillent de 25 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 24.

A partir de mañana miércoles se espera un descenso de las temperaturas, que será más apreciable a partir del jueves.

El viernes parece que pueden registrar algunos chubascos, que, en principio, de llegar serán poca cosa.