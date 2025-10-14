La crónica del tiempo

El sol vuelve a lucir en Elche, Crevillent y Santa Pola en un martes con brisas marinas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Molí Real del Parque Municipal de Elche en una imagen de archivo.
Molí Real del Parque Municipal de Elche en una imagen de archivo. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un segundo día de la semana soleado, con suaves bridas marinas a partir de mediodía y con pocos cambios en las temperaturas.

Un día más, el termómetro va a alcanzar valores máximos en Elche y Crevillent de 25 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 24.

A partir de mañana miércoles se espera un descenso de las temperaturas, que será más apreciable a partir del jueves.

El viernes parece que pueden registrar algunos chubascos, que, en principio, de llegar serán poca cosa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer