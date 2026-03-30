El sol y las temperaturas suaves se apuntan a la Semana Santa de Elche, Crevillent y Santa Pola

La previsión meteorológica apunta a que la Semana Santa se va a vivir en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con jornadas soleadas en las que las temperaturas van a tender al ascenso, aunque las mañanas van a ser frescas, y en el que el viento va a ser flojo.

Esas condiciones meteorológicas se esperan también para la jornada de este Lunes Santo, que va a ser un día de cielo despejado, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y temperaturas máximas rondando en Elche y Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola el termómetro se va a quedar en valores máximos de 17.