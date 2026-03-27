El martes día 31

Los sindicatos de educación cerrarán marzo movilizados en Elche y Elda

Exigiendo a la Generalitat Valenciana mejoras en los centros docentes y en las condiciones laborales y retributivos del profesorado

David Alberola García

Elche |

Los sindicatos de educación cerrarán marzo movilizados en Elche y Elda.
Los sindicatos de educación cerrarán marzo movilizados en Elche y Elda. | Onda Cero Elche

Los sindicatos del ámbito de la educación STEPV, CSIF, CCOO y UGT, que conforman la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, van a despedir este mes con movilizaciones para reivindicar desde la reducción de ratios a la mejora de las infraestructuras educativas, pasando por mejoras salariales y laborales para el profesorado, entre otras cuestiones.

Para este próximo martes, día 31 de marzo, han preparado movilizaciones en el conjunto de la provincia, que van a llegar también a Elche y Elda.

En Elche se ha convocado una manifestación que comenzará a las 10:30 horas de la plaza de L’Algeps, la conocida como ‘de las chimeneas’, y que tras recorrer las calles Jorge Juan y Reina Victoria, concluirá en la plaza de Baix.

Una hora antes, a las 17:30 horas, en Elda se llevará a cabo una concentración en la plaza Sagasta.

Los sindicatos critican que en las conversaciones con la Conselleria de Educación se están topando con “un muro” lo que no está permitiendo avanzar hacia la consecución de las reivindicaciones que realizan.

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