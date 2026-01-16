El servicio de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Elche atiende a más de 200 familias en nueve meses

Más de doscientas familias en nueve meses. Este es el registro de actividad que acumula el servicio municipal de atención psicológica preventiva del Ayuntamiento de Elche, que es un programa de acceso gratuito promovido por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores.

Con el objetivo de facilitar ayuda al bienestar emocional de menores y adolescentes en Elche y de sus familias, se puso en marcha en marzo del pasado año, fecha desde la que ha atendido a 472 menores.

Ese servicio mantiene en la actualidad una atención activa de seguimiento en 127 familias.

Aurora Rodil, concejala de Infancia, Familia y Mayores, ha destacado este viernes que el servicio “está siendo una herramienta muy valiosa para muchas familias” ilicitanas.

Los especialistas que atienden el servicio, que son profesionales del ámbito de la psicología, han explicado que, con un 46 %, las familias nucleares representan el perfil mayoritario de las intervenciones realizadas, mientras que las familias monoparentales representan el 15% y las separadas o divorciadas el 28 %.

Las principales demandas atendidas han estado relacionadas dificultades emocionales y conductuales en menores de 12 años, situaciones de crisis familiar como separaciones o duelos, apoyo para aplicar pautas educativas y apoyo durante la adolescencia, lo que pone de relieve la importancia de la intervención temprana y preventiva.

El servicio de atención psicológica preventiva del Ayuntamiento de Elche combina atención individual, familiar, grupal y comunitaria, desarrollando talleres psicoeducativos, terapias multifamiliares y coordinación constante con centros educativos, servicios sociales y sanitarios.

El acceso al servicio se realiza mediante un formulario accesible a través de la página web del Ayuntamiento y el primer contacto se produce en un plazo máximo de 15 días.