Bajo la tutela del área de Familia

El servicio de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Elche atiende a más de 200 familias en nueve meses

Desde su puesta en marcha en marzo de 2025 se ha atendido a 472 menores

David Alberola García

Elche |

Aurora Rodil, concejala en Elche, con especialistas del servicio de Atención Psicológica del Ayuntamiento.
Aurora Rodil, concejala en Elche, con especialistas del servicio de Atención Psicológica del Ayuntamiento. | Ayuntamiento de Elche

Más de doscientas familias en nueve meses. Este es el registro de actividad que acumula el servicio municipal de atención psicológica preventiva del Ayuntamiento de Elche, que es un programa de acceso gratuito promovido por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores.

Con el objetivo de facilitar ayuda al bienestar emocional de menores y adolescentes en Elche y de sus familias, se puso en marcha en marzo del pasado año, fecha desde la que ha atendido a 472 menores.

Ese servicio mantiene en la actualidad una atención activa de seguimiento en 127 familias.

Aurora Rodil, concejala de Infancia, Familia y Mayores, ha destacado este viernes que el servicio “está siendo una herramienta muy valiosa para muchas familias” ilicitanas.

Los especialistas que atienden el servicio, que son profesionales del ámbito de la psicología, han explicado que, con un 46 %, las familias nucleares representan el perfil mayoritario de las intervenciones realizadas, mientras que las familias monoparentales representan el 15% y las separadas o divorciadas el 28 %.

Las principales demandas atendidas han estado relacionadas dificultades emocionales y conductuales en menores de 12 años, situaciones de crisis familiar como separaciones o duelos, apoyo para aplicar pautas educativas y apoyo durante la adolescencia, lo que pone de relieve la importancia de la intervención temprana y preventiva.

El servicio de atención psicológica preventiva del Ayuntamiento de Elche combina atención individual, familiar, grupal y comunitaria, desarrollando talleres psicoeducativos, terapias multifamiliares y coordinación constante con centros educativos, servicios sociales y sanitarios.

El acceso al servicio se realiza mediante un formulario accesible a través de la página web del Ayuntamiento y el primer contacto se produce en un plazo máximo de 15 días.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer