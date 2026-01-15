Elche-Barcelona: las entradas, al mismo precio que ante el Real Madrid

El Elche ha puesto a la venta las localidades para el partido de Liga ante el FC Barcelona. Se disputará el sábado 31 de enero a las 21:00 horas en el Martínez Valero y se prevé un lleno absoluto, al igual que ocurrió el pasado 23 de noviembre con la visita del Real Madrid.

No ha habido sorpresas y los precios son los mismos que en el encuentro ante el equipo madridista. Los abonados pagarán entre 35 y 70 euros para el duelo contra los culés. Pueden adquirir sus localidades, tanto en taquillas como vía online, hasta el jueves 22 de enero a las 09:00 horas.

Precios para abonados. | Elche CF

Al igual que ante el Real Madrid, hay precio único para las entradas. Es decir, no se establece diferencia entre adultos y niños. Fue una de las principales quejas de la afición franjiverde, que llenó el Martínez Valero contra el cuadro merengue y todo apunta que lo volverá a hacer frente al Barça.

El líder, flamante campeón de la Supercopa de España, tiene mucha afición en la zona del sureste. Cuenta con una gran cantidad de peñas en la provincia, al mismo tiempo que en municipios cercanos como Murcia o Albacete. El día y la hora del encuentro favorecerán la presencia de seguidores del Barcelona.

El público general podrá adquirir las entradas a partir del jueves 22 de enero. En este caso, los precios oscilan entre los 80 y los 295 euros. El Elche ya ha informado que realizará "un seguimiento activo de posibles intentos de reventa", recordando que es una práctica "que está terminantemente prohibida".