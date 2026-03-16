La semana comienza con sol en la comarca del Baix Vinalopó y previsión de llegada de nubosidad a partir del miércoles

La semana comienza con un lunes en el que va a predominar el cielo despejado. Va a ser un día en el que el viento va a soplar con brisas marinas a partir de mediodía y en el que las temperaturas máximas en Elche y Crevillent van a ser de unos 19 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se alcanzarán los 18.

De cara a mañana martes se espera una jornada similar, probablemente con temperaturas que en sus valores máximos serán un poco más altas, al tiempo que el miércoles se espera más nubosidad y viento de levante moderado.

De cara a la segunda parte de la semana, las temperaturas máximas descenderán un poco.