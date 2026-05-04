La semana comienza con previsión de que vuelva el sol en Elche, Crevillent y Santa Pola

La previsión meteorológica apunta a que a partir de este lunes las nubes van a ir quedando atrás.

El día se presenta con una mañana con muchas nubes y posibilidad de que se vayan repitiendo precipitaciones débiles de forma ocasional. Por la tarde se irá dejando ver el sol y se puede presentar algún chaparrón que podría venir con tormenta.

El viento va a soplar flojo en general y las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 24 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 22.

Para los próximos días se espera nubosidad variable, con presencia del sol y temperaturas diurnas con ligeras oscilaciones.