La crónica del tiempo

La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con previsión de lluvia en sus primeras jornadas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmera en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Palmera en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. | Onda Cero Elche

La semana comienza con un lunes en el que la nubosidad va a ir a más conforme avance el día, quedando la tarde muy nubosa.

Las temperaturas van a tender al ascenso y en sus valores máximos van a rondar en Elche y Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en 17.

El viento va a soplar flojo y de cara este martes se espera una jornada fría y lluviosa, con precipitaciones que se extenderán durante prácticamente toda la jornada y que ocasionalmente pueden ser moderadas, llegando a acumular 20 litros de lluvia por metro cuadrado.

El miércoles aún podría llover a primera hora y los siguientes días tendrán cielos con nubes y claros, ya sin lluvia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer