La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con previsión de lluvia en sus primeras jornadas

La semana comienza con un lunes en el que la nubosidad va a ir a más conforme avance el día, quedando la tarde muy nubosa.

Las temperaturas van a tender al ascenso y en sus valores máximos van a rondar en Elche y Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en 17.

El viento va a soplar flojo y de cara este martes se espera una jornada fría y lluviosa, con precipitaciones que se extenderán durante prácticamente toda la jornada y que ocasionalmente pueden ser moderadas, llegando a acumular 20 litros de lluvia por metro cuadrado.

El miércoles aún podría llover a primera hora y los siguientes días tendrán cielos con nubes y claros, ya sin lluvia.