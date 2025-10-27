La semana arranca en Elche, Crevillent y Santa Pola con sol y temperaturas frescas

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un lunes soleado, fresco con temperaturas agradables en las horas centrales, sin lluvia y con viento flojo.

En Elche, Crevillent y Santa Pola se va a rondar los 23 grados centígrados de temperatura máxima.

Mañana martes será un día soleado, pero con llegada de nubes por la tarde, lo que avisa de lo que ocurrirá en la segunda mitad de la semana, que es la presencia de cielos variables y posibilidad de algunas precipitaciones débiles de forma muy puntual.