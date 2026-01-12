El sector calzado tiene por delante un 2026 con un reto: atajar la pérdida de competitividad de las empresas

El sector calzado afronta este año 2026 con el reto de encontrar la manera de hacer frente a la pérdida de competitividad detectada el pasado año por sus empresas como consecuencia de los costes labores.

Así lo ha explicado este lunes Vicente Pastor, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal) de la Comunitat y de la Federación de Industrias de Calzado de España (Fice).

Las empresas zapateras han dejado atrás un año 2025 en el que, una vez más, han demostrado su resiliencia y capacidad para superar los obstáculos que, de manera imprevista, surgen en su camino, fundamentalmente derivados del cambiante contexto internacional de los mercados en los que están presentes.

En este sentido, Vicente Pastor, ha recalcado que el pasado año registró para el sector un primer trimestre positivo en el capítulo de ventas en el exterior, mientras que tanto en el segundo como en el tercer trimestre las exportaciones se vieron afectadas negativamente por la ‘guerra’ arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La capacidad de adaptación y resistencia de las empresas zapateras favoreció que en el tramo final del año se pudiera frenar la caída de las exportaciones.

Más de 2.900 millones de euros

Con datos a fecha de octubre de 2025, las exportaciones españolas de calzado alcanzaron los 2.920 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,5 % respecto a los primeros diez meses del año anterior, de 2024.