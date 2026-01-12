Quince empresas de calzado de Elche están presentes en la feria Expo Riva Schuh de Italia

Quince de empresas de calzado de Elche están presentes desde el sábado en la primera feria del sector zapatero de este año 2026 que se celebra en Italia.

Se trata de la Expo Riva Schuh, que tiene lugar en Riva del Garda.

El certamen se celebra hasta mañana y es el que abre la temporada otoño/invierno 2026-2027, es decir, la primera en la que las empresas presentan a los clientes sus colecciones para esa temporada.

Además, para los expositores representa la primera oportunidad de poner a prueba esas colecciones y ajustar los planes de producción.

Por otro lado, Riva del Garda supone el último evento en el calendario para los pedidos de la campaña verano 2026.

Vicente Pastor, presidente tanto de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) como de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), ha destacado que la feria italiana se erige en un buen escaparate para la internacionalización del calzado español, al tiempo que ha añadido que, en el marco del Plan Estratégico, una de las prioridades es el apoyo a la internacionalización, ya que consideramos que es un motor clave para el crecimiento y competitividad del sector.

La representación de la industria de calzado español en la feria Expo Riva Schuh, asciende a 40 expositores. De ellos, el 65 %, 26 firmas, son de la provincia de Alicante. El resto son de la Región de Murcia, La Rioja y Cataluña.