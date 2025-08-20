Contigo Elche plantea transformar el Paseo de la Estación en plataforma única

El partido Contigo Elche ha propuesto este miércoles que el Paseo de la Estación sea transformado en una plataforma única, lo que supondría convertirse en una vía en la que se igualaría la altura de la actual calzada con las aceras.

La formación política sugiere que tras esa actuación se continúe permitiendo la circulación de vehículo, separando y protegiendo la zona de acera peatonal con bolardos desmontables.

A juicio de la formación política, con ello se evitarían incidencias como resbalones y caídas.

“El Paseo de la Estación es el epicentro de múltiples actividades locales, eventos, conciertos y ferias, y precisamente por ello queremos mejorar las prestaciones del paseo convirtiéndolo en una plataforma única compatible con el tráfico, pero más amable para los cientos de personas que cada semana se congregan allí por la celebración de algún evento”, ha afirmado Carlos San José, presidente de Contigo Elche.