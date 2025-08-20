Política

Contigo Elche plantea transformar el Paseo de la Estación en plataforma única

Defiende que con ello se evitarían incidencias como resbalones y caídas

David Alberola García

Elche |

El partido Contigo Elche ha propuesto este miércoles que el Paseo de la Estación sea transformado en una plataforma única, lo que supondría convertirse en una vía en la que se igualaría la altura de la actual calzada con las aceras.

La formación política sugiere que tras esa actuación se continúe permitiendo la circulación de vehículo, separando y protegiendo la zona de acera peatonal con bolardos desmontables.

A juicio de la formación política, con ello se evitarían incidencias como resbalones y caídas.

“El Paseo de la Estación es el epicentro de múltiples actividades locales, eventos, conciertos y ferias, y precisamente por ello queremos mejorar las prestaciones del paseo convirtiéndolo en una plataforma única compatible con el tráfico, pero más amable para los cientos de personas que cada semana se congregan allí por la celebración de algún evento”, ha afirmado Carlos San José, presidente de Contigo Elche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer