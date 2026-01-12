Abiel Osorio y una operación 'made in' Bragarnik en el Elche

Christian Bragarnik mueve sus hilos y el Elche ya tiene a su primer fichaje del mercado... aunque no jugará con la camiseta franjiverde, como mínimo, hasta la próxima temporada. El delantero Abiel Osorio estaba libre y firma con el club ilicitano hasta junio de 2029. Sin embargo, va a jugar cedido este curso en Defensa y Justicia. La entidad argentina está vinculada al propietario del Elche CF.

Osorio se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield. Tiene 23 años y el Elche, en el comunicado oficial de su fichaje, le define como un “delantero versátil que combina desmarque y llegada al área”. A lo largo de su carrera ha disputado 148 encuentros en Sudamérica y ha anotado 24 goles.

La incorporación del punta argentino sorprendió este domingo, aunque es un refuerzo de cara a los próximos años. En el Elche confían en su talento para que se desarrolle como jugador en su primera experiencia en Europa. El conjunto de Sarabia cuenta ahora con problemas en ataque debido a las bajas que acumula, pero Osorio no vestirá la franjiverde hasta el próximo curso.