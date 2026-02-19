Sarabia recupera efectivos para el Athletic-Elche: solo Fort y Diang son baja

Eder Sarabia vivirá su estreno en San Mamés como primer entrenador. Ya se ha medido en varias ocasiones al Athletic a domicilio, pero hasta ahora siempre lo había hecho en un segundo plano dentro del cuerpo técnico. El preparador del Elche ha admitido en la previa que es "un partido especial".

Sarabia tiene buenas noticias desde la enfermería. Prácticamente se ha vaciado y ya solo figura en ella Grady Diangana, además de Héctor Fort. Con el congoleño no se quiere correr ningún tipo de riesgo, por lo que se le espera para el siguiente fin de semana ante el Espanyol.

El preparador vasco nunca ha ocultado que el Athletic Club es su equipo, pero quiere dejar el cariño a un lado para tratar de lograr el primer triunfo de la temporada a domicilio. El Elche afronta la visita a San Mamés con urgencias, consciente de que otro pinchazo le podría hacer caer a la zona de descenso.

"Convicción y fortaleza mental", ha mencionado Sarabia a poco más de 24 horas del choque para explicar cómo afronta el Elche el choque en Bilbao. "El Athletic ha sacado siete puntos de los últimos nueve y tiene la capacidad de sacar algo especial, sobre todo en San Mamés", ha advertido.

Sarabia ha confirmado que Buba Sangaré está preparado para jugar si lo estimase oportuno, aunque a priori partirá desde el banquillo. Se espera que el técnico franjiverde recupere a su defensa de gala con Chust, Bigas y Affengruber como trío de centrales. Dituro apunta a repetir titularidad en portería.

Por último, preguntado por el momento anímico del cuadro ilicitano, ha admitido que "es humano ir a los extremos". Sarabia ha zanjado con que "en el fútbol la virtud está en el término medio".