Sarabia se despide de Elche: "Hemos sido tremendamente felices"

Eder Sarabia tiene nuevo equipo. El exentrenador del Elche se convierte en técnico del RCD Espanyol. Firma hasta 2028 y llega a la entidad blanquiazul después de la destitución de Manolo González y con los 'pericos' en una situación difícil. En Liga están en descenso y en Copa han sido eliminados por un equipo de Segunda RFEF como el Sestao River.

Sarabia vivirá su primera experiencia en los banquillos tras abandonar el Elche. En mayo, tras la permanencia en Girona, decidió dar un paso al lado y marcharse del cuadro franjiverde a pesar de tener un año más de contrato. En el Martínez Valero consiguió un ascenso a Primera y una sufrida salvación en la élite.

El bilbaíno, que seguía residiendo en Elche junto a su familia, se ha acordado de la ciudad en su despedida. "Aquí empezó todo y aquí termina", ha dicho en Instagram en una publicación desde la Ermita de San Pascual (Orito). "Hemos sido tremendamente felices", ha añadido Eder Sarabia en esa publicación.

En redes sociales, entre la afición del Elche, su fichaje por el RCD Espanyol ha generado todo tipo de opiniones. Desde los que le desean suerte y le agradecen su paso por la entidad hasta los que cuestionan los motivos que esgrimió para anunciar su salida del club del Martínez Valero.

Sarabia volverá a Elche en la segunda vuelta, puesto que en el RCDE Stadium ya se vieron las caras ambos conjuntos en un duelo que concluyó con el primer triunfo del curso para los de Martín Anselmi. Por cierto, su estreno en el banquillo deberá esperar: arrastra dos partidos de sanción tras su expulsión en La Cartuja en la antepenúltima jornada.