San Crispín se va a celebrar en Elche, Crevillent y Santa Pola con cielo nuboso y descenso de las temperaturas

El fin de semana de San Crispín se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con un sábado soleado y un domingo, jornada de la celebración del patrón de los zapateros, en la que las nubes cubrirán el cielo.

No obstante, el riesgo de lluvia para ese día se fija para la tarde y la noche, de modo que, si se cumple la previsión meteorológica, en la mañana del domingo se podrá celebrar sin lluvia la romería del San Crispín.

Además, el termómetro descenderá de manera significativa el domingo. De hecho, se esperan temperaturas máximas de entre 23 y 24 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola. Las mínimas rondarán los 17-18 grados.

El sábado se espera una jornada con condiciones meteorológicas parecidas a las de este viernes, que va a ser un día en el que viento va a ir a menos y en el que se espera predominio de cielo despejado.

Las temperaturas máximas hoy se van a mover en Elche y Crevillent en el entorno de los 29 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a alcanzar los 28.