Río Safari Elche alcanza su récord histórico con 170.000 visitantes en 2025

Río Safari ha alcanzado otro récord histórico de visitantes durante el año pasado. La buena trayectoria de Rio Safari sEste dato es consecuencia de un incesante trabajo por parte de la Dirección y la plantilla, que ha ido ligado a importantes proyectos de mejora que ofrece Rio Safari a quienes visitan las instalaciones.

El incremento de público ha sido continuo, hasta alcanzar una subida acumulada del 112% entre 2012 y el periodo actual. Si bien el verano es la estación con más afluencia, uno de los éxitos que explican estas cifras es la desestacionalización todo el año debido al buen clima que tenemos en Elche. El parque también recibe una buena afluencia de gente entre octubre y mayo, gracias al turismo y al público local de la provincia de Alicante, Murcia y Albacete; y a las visitas escolares concertadas.

La noticia se enmarca en la buena salud que presentan los núcleos zoológicos españoles. Los centros asociados a AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios), entre los que se encuentran Río Safari Elche, recibieron 15 millones de visitantes durante el pasado año, lo que significa el dato más alto desde su creación. De hecho, la empresa ilicitana ha colaborado con esta asociación mediante aportaciones económicas para planes de conservación a escala mundial y, en concreto, para la compra de una embarcación destinada a proteger y cuidar la Albufera de Valencia.

El trabajo conservacionista es una de las prioridades para el centro ilicitano, que alberga a una veintena de ejemplares pertenecientes a especies protegidas bajo programas europeos de conservación.

El crecimiento de Río Safari Elche se aprecia en las instalaciones del Splash Park, el parque acuático que abre durante los meses estivales. Un área de 15.000 metros cuadrados que ha ido mejorando su oferta hasta convertirse en uno de los recintos acuáticos más demandados de la Costa Blanca. Una piscina gigante y un tobogán son las novedades más recientes y completan un recinto dirigido a todas las edades que incluye ocho piscinas, un río lento, zonas de juegos acuáticos y 20 toboganes, entre ellos dos de más de cien metros de longitud; así como varios puntos gastronómicos.

Y sobre el futuro hay en proyecto un futuro camping. Además de seguir invirtiendo en conservación animal, servicios y mejoras de las instalaciones; la empresa ilicitana también ha puesto la mira en otro gran proyecto. Se trata de un camping que estará ubicado junto al propio Río Safari Elche, de manera que ambos recintos se conectarán. La primera cabaña africana de este Resort llegará pronto. El objetivo es alojar a 800 personas en un total de 90 cabañas y 170 plazas de caravana.

El camping de Río Safari Elche también tendrá piscinas, zonas de restauración y áreas de recreo tematizadas. Todo ello en un entorno natural privilegiado y a un paso de las playas de Elche y Santa Pola.