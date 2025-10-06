Las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx de 2025 ya tienen cargos electos: Álvaro Antón, Cristina Medina y José Soto

Las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx de este año con motivo del Año Jubilar por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción ya tienen personalidades electas.

Álvaro Antón Antón, vicerrector de Internacionalización y Vida Universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera va a ser portaestandarte; al tiempo que la periodista Cristina Medina Agulló y el cantor de la Capella José Soto Vicente van a ser las personalidades electas.

Así se ha dado a conocer este lunes en una presentación en la que el presidente del Patronato del Misteri d’Elx, Francisco Borja, ha destacado que esos nombramientos “rinden homenaje a la universidad, a los medios de comunicación y a los cantores del Misteri” en tanto que “vértices de un mismo triángulo que asegura la difusión, la investigación y la pervivencia” del drama asuncionista.

Las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx van a tener lugar los días 24, 25 y 31 de octubre, en sus ensayos generales, y el 1 de noviembre en las representaciones de La Vespra y La Festa.

El acto de presentación de los cargos electos de las representaciones extraordinarias se ha desarrollado en la Casa de la Festa con la asistencia de la concejala de Turismo y Cultura, Irene Ruiz, así como de miembros del Patronato Rector y de la Junta Rectora del Misteri d’Elx.