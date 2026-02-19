La reina Letizia proyecta desde Elda la fabricación nacional del calzado y la marca ‘Made in Spain’

La localidad de Elda ha vestido este jueves sus mejores galas para dar la bienvenida a la reina Letizia que ha colocado en el mapa mundial la relevancia de la marca Made in Spain y la producción nacional del sector calzado.

La reina se ha acercado al conjunto del proceso de fabricación de zapatos en una histórica fábrica eldense con un siglo de vida en el que, siempre, ha mantenido su cadena de producción en la localidad.

Se trata de la firma ‘Pedro García', fundada en el año 1925, que produce calzado de lujo, que vende en 68 países y que tiene su sede en el polígono industrial Campo Alto.

La reina de España ha estado acompañada, entre otros, por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Diana Morant; el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la consellera de Industria, Marián Cano.

La reina Letizia en las instalaciones en Elda de la firma de calzado 'Pedro García'. | x.com/CasaReal

La reina Letizia ha recorrido las instalaciones de la empresa poniendo con ello en valor toda la cadena productiva del calzado, desde su diseño a la preparación para su distribución.

Ha sido la primera vez que la reina Letizia visita Elda.

La última visita a la localidad de un miembro de la Casa Real española tuvo lugar en diciembre de 1976 cuando los entonces Reyes de España, Juan Carlos y Sofía, realizaron un recorrido por el centro de la ciudad y visitaron el Ayuntamiento.

Valoración de la visita

"Para Elda es un honor recibir a la reina Letizia y comprobar de primera mano su apoyo a nuestro sector productivo por excelencia”, ha destacado el primer edil eldense Rubén Alfaro, que también ha considerado que la visita “no solo supone un enorme respaldo a una firma histórica y familiar como ‘Pedro García’, sino que es un reconocimiento al talento, la tradición y el esfuerzo de los miles de trabajadores y trabajadoras que hacen que el calzado eldense sea un referente mundial de calidad y diseño”.

Además, Alfaro ha explicado que “doña Letizia es una embajadora habitual de los zapatos de Elda, apostando por ellos tanto en su día a día como en actos oficiales, es un auténtico motivo de orgullo para toda la ciudad y un impulso incalculable para la marca Elda".