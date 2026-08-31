La rehabilitación de Las Clarisas de Elche comenzará este año y se extenderá durante 36 meses

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche confía en que las obras de rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas comiencen antes de finales de este año.

El proceso de licitación para la contratación pública de la ejecución de esos trabajos está en marcha. Por medio de ese concurso público se va a adjudicar un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 36 meses y cuyo presupuesto se va a disparar a los 10,1 millones de euros. Toda la inversión será asumida por la Generalitat, incluida la redacción del proyecto den rehabilitación que ha titulado el Ayuntamiento ilicitano.

Hoy se ha lanzado el procedimiento de licitación de obras, que debido a su alto presupuesto se ha publicado en la oficina de licitaciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de ofertas es de 30 días naturales. Desde el Ayuntamiento de Elche esperan que el proyecto esté adjudicado en el mes de noviembre.

Así lo ha confirmado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien ha anunciado que, con el presupuesto de 400.000 euros de la cifra total que corresponde a este año, esperan empezar a demoler, hacer acopio de materiales y andamiar. El objetivo: convertir a Clarisas en un referente de toda la provincia de Alicante para exposiciones propias y exteriores.

Ruz ha destacado que el desafío más importante de la obra es la reincorporación completa de la bóveda de tracería de la capilla original, para lo que, según el alcalde, se necesitan muchos meses de trabajos complejos. El alcalde también ha señalado la importancia de "cuidar el patrimonio, que es identidad".

Además, entre los trabajos previstos destaca la recuperación de los baños árabes, la recuperación del templo gótico, la reintegración del patio barroco y claustro, la adaptación de las celdas para albergar las colecciones de arte moderno y contemporáneo y la habilitación de una biblioteca y cafetería.