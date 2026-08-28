El Altet Decide busca captar la mitad de los votos en la pedanía de Elche con Ángel Soler como candidato.

El Altet Decide arranca ya su carrera hacia las elecciones municipales del 30 de mayo del 2027 con un objetivo claro: conseguir, al menos, el 50 % de los votos de la pedanía para después poder plantear la segregación.

Bajo el lema ‘El Altet tiene una papeleta’, la formación política El Altet Decide celebró ayer una asamblea para renovar a Ángel Jesús Soler Tristán como propuesta a la alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales, quien ve factible alcanzar la meta planteada, debido a que en las últimas elecciones ya alcanzaron el 35% de los votos.

Desde El Altet Decide, Ángel Jesús Soler, ha destacado que en la pedanía ilicitana se necesita que “el Ayuntamiento quiera que El Altet crezca” debido a la “desatención” que, según el secretario general del grupo político, sienten sus ciudadanos por parte del gobierno municipal de Elche.

Ángel Jesús Soler ha denunciado que desde El Altet exigen un “ayuntamiento próximo que dé respuesta a las problemáticas diarias”. Además, el candidato ha incidido en que no buscan grandes inversiones: “quiere las necesarias para poder desarrollarse”.

El secretario general de El Altet Decide ha reclamado la construcción de un segundo colegio, un instituto, un centro social donde los vecinos de la pedanía puedan realizar sus actividades y limpieza en las calles, entre otras propuestas.