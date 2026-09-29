Regresa la Liga Guerreras Iberdrola tras el parón de selecciones

El parón de selecciones en la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano llega a su fin. Este sábado regresa la competición para Club Balonmano Elche y Elda Prestigio en la cuarta jornada. Las ilicitanas buscarán resarcirse tras la derrota ante Guardés en la visita de Granollers al Esperanza Lag. Las eldenses, invictas, viajan a San Sebastián.

El cuadro franjiverde cedía su primera derrota del curso ante Atlético Guardés tras dos primeras jornadas bastante solventes. El equipo de Alberto Zabalegui quiere hacerse fuerte en casa ante Granollers, que ha sufrido dos derrotas en tres partidos. El encuentro, este sábado en el Esperanza Lag desde las 17:30 horas.

El Elda Prestigio, por su parte, es la gran revelación en este inicio de curso en la máxima categoría. Tres victorias en tres jornadas le colocan en el selecto grupo de equipos que cuentan por triunfos todos sus partidos. Solo Atlético Guardés y Bera Bera aguantan el ritmo del conjunto de Elda.

Precisamente las vascas serán rivales del Elda Prestigio este próximo sábado en tierras donostiarras. La eldenses ya han sido capaces de ganar este curso a Costa del Sol Málaga y pretenden competir para intentar dar la sorpresa en el José Antonio Gasca.