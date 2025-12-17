TRAS EL PARÓN MUNDIALISTA

Regresa la Liga Guerreras Iberdrola para Elda Prestigio y Atticgo CBM Elche

Las eldenses esperan al Atlético Guardés en el Florentino Ibáñez, mientras que las franjiverdes visitan Lanzarote

Felipe Canals

Elche |

Imagen del partido entre el CBM Elche y el Elda Prestigio.
Imagen del partido entre el CBM Elche y el Elda Prestigio. | Elda Prestigio

El Mundial de balonmano femenino, celebrado en Alemania y Países Bajos, ya es historia. Ahora es el momento de cambiar el chip y pensar en la Liga Guerreras Iberdrola, que regresa este miércoles para Elda Prestigio y Atticgo Club Balonmano Elche.

El equipo de Elda recibe desde las 20:00 horas al Mecalia Atlético Guardés en el Florentino Ibáñez. El conjunto gallego es segundo clasificado y quiere seguir la estela del Bera Bera San Sebastián. Las de José Ignacio Prades son novenas y antes del parón le ganaron al Lanzarote Ciudad Arrecife.

El Atticgo CBM Elche ya se encuentra en tierras canarias, donde va a rendir visita al Zonzamas Lanzarote. Las de Joaquín Rocamora son décimas en la tabla.

No habrá mucho tiempo para preparar el encuentro del fin de semana, puesto que este sábado las franjiverdes reciben a Granollers y las eldenses visitan al navarro Beti-Onak.

