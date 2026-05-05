¿Qué rivales tienen el Elche y sus rivales por la permanencia?

Restan cuatro jornadas en Primera División y la pelea por eludir el descenso se prevé apasionante. El triunfo del Sevilla ante la Real Sociedad ha dejado al Alavés en zona roja. Los de Quique Sánchez Flores visitan el Martínez Valero este sábado. El Elche afronta la recta final de Liga con dos puntos de margen.

Con el Oviedo virtualmente descendido, el Levante necesita ganar este viernes a Osasuna para seguir vivo. La plaza más abierta parece la que ahora ocupa el Alavés. Sevilla, Girona, Mallorca, Elche, Alavés y Valencia intentan evitar la caída. Los duelos directos pueden marcar el desenlace de la temporada.

Hace unas semanas, la permanencia en Primera apuntaba a una cifra récord. Parece que los pinchazos en las últimas jornadas de los equipos de la parte baja podrían abaratar la salvación. Aún así, podrían ser necesarios en torno a 42 puntos. Eso obligaría al Elche a ganar un partido y empatar otro en las últimas cuatro jornadas.

Estos son los partidos en la recta final de Liga para los implicados en la lucha por la salvación:

Elche, 38 puntos: Alavés (casa), Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera).

Valencia, 39 puntos: Athletic (fuera), Rayo Vallecano (casa), Real Sociedad (fuera) y Barcelona (casa).

Espanyol, 39 puntos: Sevilla (fuera), Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa).

Mallorca, 38 puntos: Villarreal (casa), Getafe (fuera), Levante (fuera) y Oviedo (casa).

Girona, 38 puntos: Rayo Vallecano (fuera), Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera), Elche (casa).

Sevilla, 37 puntos: Espanyol (casa), Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera).

Alavés, 36 puntos: Elche (fuera), Barcelona (casa), Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa).

Levante, 33 puntos: Osasuna (casa), Celta (fuera), Mallorca (casa) y Betis (fuera).

Oviedo, 28 puntos: Getafe (casa), Real Madrid (fuera), Alavés (casa) y Mallorca (fuera).