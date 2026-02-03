¿Qué nota le pones al mercado del Eldense?

El Eldense cerró el mercado de fichajes sin movimientos en el último día. Solo ha llegado Hugo Alba, además de la regularización para la ficha del central Óscar Vega. El club azulgrana intentó el fichaje de Rodri Val hasta el final, pero se truncó la salida de Rafa Núñez y no había fichas disponibles.

Este fin de semana afronta un partido clave ante el líder. El Sabadell visita el Nuevo Pepico Amat y el cuadro de Claudio Barragán tiene la oportunidad de colocarse a tres puntos.

Analizamos la actualidad del Eldense con Miguel Ángel Monera, Alberto García y Ángel Sánchez.