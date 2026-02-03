TERTULIA

¿Qué nota le pones al mercado del Eldense?

Sin novedades en las últimas horas, el club azulgrana cumple con el objetivo de reforzar la delantera con Hugo Alba

Felipe Canals

Elche |

El Eldense cerró el mercado de fichajes sin movimientos en el último día. Solo ha llegado Hugo Alba, además de la regularización para la ficha del central Óscar Vega. El club azulgrana intentó el fichaje de Rodri Val hasta el final, pero se truncó la salida de Rafa Núñez y no había fichas disponibles.

Este fin de semana afronta un partido clave ante el líder. El Sabadell visita el Nuevo Pepico Amat y el cuadro de Claudio Barragán tiene la oportunidad de colocarse a tres puntos.

Analizamos la actualidad del Eldense con Miguel Ángel Monera, Alberto García y Ángel Sánchez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer