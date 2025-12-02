¿Qué debe priorizar el Eldense: Liga o Copa?

El Eldense sufrió ante el Antequera la primera derrota de la 'era Claudio Barragán'. Fue un mal partido del cuadro azulgrana, superado por el equipo andaluz. El liderato se aleja, pero el playoff sigue a un punto. Ahora toca afrontar la segunda ronda de Copa del Rey contra el Almería.

Los rumores de retrasos en los pagos se multiplicaron tras la derrota ante el Antequera. Desde el club azulgrana aseguran que ha quedado zanjado este martes tras un problema burocrático.

Analizamos el momento del Eldense con Miguel Santiago Rico, Ángel Sánchez, Diego Gómez y Miguel Ángel Monera.