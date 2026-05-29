El PSPV lleva a Les Corts la exigencia de construir un nuevo Conservatorio de Música en Elche

El Grupo Parlamentario del PSPV-PSOE en Les Corts ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia en la que se requiere a la Generalitat Valenciana la construcción de un nuevo Conservatorio de Música en Elche.

En la PNL presentada por el PSPV en el Parlamento valenciano se destaca que el actual Conservatorio de Música de Elche tiene 56 años porque se construyó en 1970 y que, en octubre de hace cuatro años, de 2022, el Ayuntamiento de Elche gobernado por el PSOE y Compromís, solicitó a la Generalitat la inclusión en el Plan Edificant de la construcción de un nuevo conservatorio, remitiéndose incluso a la Conselleria de Educación y Cultura el documento de ‘Memoria Técnica de Actuación’.

Se recuerda también que el actual alcalde, Pablo Ruz (PP), cambió la ubicación del centro cuando se hizo cargo del gobierno municipal y se incide en que a día de hoy no se sabe nada de ese proyecto.

Los socialistas valencianos han destacado que a fecha de este viernes no se ha acometido aún “ni la delegación de competencias” para que el Ayuntamiento ilicitano pueda contratar el proyecto, “ni hay línea presupuestaria específica” para hacer realidad la construcción de un nuevo conservatorio, “ni hay redacción del proyecto”.

“No hay guisos de que el Conservatorio vaya a poder ser (al menos en el inicio de las obras) una realidad en esta legislatura”, concluye el escrito registrado por el PSPS-PSOE en Les Corts.