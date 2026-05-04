El PSOE de Elche pide un pleno monográfico para abordar la situación de la educación pública en la ciudad

“Estamos, sin ninguna duda, ante una legislatura perdida en educación y un final de curso marcado claramente por los retrocesos". Así se ha expresado este lunes Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche durante una comparecencia en la que ha avanzado que la formación política ha reclamado al gobierno local (PP y Vox) la convocatoria de un nuevo pleno municipal extraordinario para, de manera monográfica, abordar la situación del ámbito educativo en el municipio ilicitano.

Los socialistas quieren que en esa sesión se hable de infraestructuras educativas, pero también de aspectos como las ratios o los recursos que se destinan a la educación pública.

Díez ha alertado de “la caótica” situación que vive el sector educativo “en su conjunto” y ha pedido “la unanimidad de todos los grupos políticos para que se revise la eliminación de ciclos formativos” en los institutos Victoria Kent y Tirant lo Blanc, así como para “se dé solución al lamentable estado de institutos como La Torreta o la falta de espacio y masificación en La Asunción”.

El portavoz de los socialistas valencianos ha avanzado que en el pleno extraordinario solicitado también se pide que “se aceleren los trámites del Conservatorio de Música”, que “se piense en futuro en cuanto a edificaciones” y que “se atienda la recogida de firmas para que haya un laboratorio” en el IES Severo Ochoa.

“La situación de la educación pública en Elche es crítica”, ha dicho Héctor Díez que ha exigido al gobierno valenciano “diálogo, inversión y planificación”.

El portavoz del PSOE ha denunciado la “falta de soluciones” para institutos como el Severo Ochoa o La Torreta y “el horizonte incierto” del nuevo colegio 38: “Nos encontramos con una situación realmente penosa; con centros a los que no se da ninguna solución”, ha afirmado Díez que ha apuntado que “la mayoría de institutos del municipio sufren falta de espacio y masificación y, en el caso de los que imparten FP, en las últimas semanas se ha dado a conocer la decisión de la Conselleria de Educación de suprimir titulaciones y modalidades”.

En cuanto a los centros educativos de Primaria, el portavoz del PSOE ha defendido que “la situación no es mejor”. “Si bien el plan Edificant deja obras como las del colegio Arrels, el Virgen de la Luz y el del Altet, que están prácticamente finalizadas; cuál es el horizonte? qué se sabe del nuevo Colegio 38, de la fusión de los colegios Ausiàs March y Casablanca”, se ha preguntado Díez que ha añadido que “no se sabe absolutamente nada”.

Apoyo sin fisuras a las reivindicaciones del profesorado y financiación

La petición del pleno municipal extraordinario en torno a la educación pública instado por el PSOE ilicitano coincide en el tiempo con la convocatoria por parte de los sindicatos de una huelga de carácter indefinido a partir del lunes de la próxima semana: "Nos enfrentamos a la convocatoria de una huelga indefinida por parte del profesorado, algo que no había sucedido en décadas, y que estos reivindican más recursos para atender a los alumnos, sobre todo en las aulas UECO, la disminución de las ratios y también un plan de infraestructuras".

Héctor Díez ha criticado que “el conseller de Educación no reciba a los sindicatos” y ha lamentado que “el secretario autonómico de Infraestructuras Educativas, Daniel McEvoy, está pasando sin pena ni gloria, y a Elche no le está beneficiando absolutamente nada” la presencia de un ilicitano como número dos de la Conselleria de Educación.

“No valen las excusas del Consell de que no hay dinero”, ha incidido Héctor Díez que ha cuestionado cuál es la postura de nuestro Ayuntamiento y qué posicionamiento ante esa situación tiene “el alcalde” (Pablo Ruz, del PP).