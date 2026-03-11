El PSOE de Elche pide al alcalde concretar con ‘Casa47’ la construcción de vivienda pública en la ciudad

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche va a instar al gobierno municipal del PP y de Vox a concretar contactos con la entidad estatal ‘Casa47’ a fin de solicitar que la misma impulse la construcción en el barrio de Altabix-Universidad, en el sector urbanístico E-21, de edificios con viviendas en régimen de alquiler asequible.

En esa área hay una parcela que era propiedad de la Sareb y que ahora ha pasado a manos de la entidad estatal ‘Casa47’, adscrita al Ministerio de Vivienda, y que desde diciembre del pasado año ha asumido el papel que desempeñaba hasta entonces la Entidad Pública Empresarial de Suelo, el SEPES.

La propuesta del Grupo Socialista ha quedado plasmada en una Moción elevada para su debate y votación en el pleno municipal de este mes.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha explicado que en ella se requiere al equipo de gobierno ese contacto con la entidad ‘Casa 47’ para concretar la construcción de las viviendas en alquiler asequible para ir avanzando en la constitución de un parque público de vivienda, que es la línea de actuación que los socialistas consideran con más capacidad para dar solución a la problemática de la vivienda en la ciudad.

"Queremos dar solución a este grave problema que padecemos”, ha afirmado Díez.

Según los datos reflejados en la Moción del PSOE, el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados ha pasado de 130.000 a 200.000 euros entre 2015 y 2025, mientras que el precio los alquileres se han duplicado: “Es verdad que es una situación a nivel nacional, pero que también tiene afección en Elche y la solución, entre otras medidas, pasa por crear un parque público de vivienda en Elche", ha concluido el portavoz del PSOE en Elche.