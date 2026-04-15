El PSOE de Elche denuncia que el PP y Vox han “endurecido” el acceso a las ayudas al IBI

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha estimado este miércoles que en torno al 16 % de las familias ilicitanas que el pasado año accedieron a una ayuda municipal para el pago del recibo del IBI no va a disfrutarla este año.

El motivo: que el equipo de gobierno del PP y Vox ha modificado el requisito del valor catastral de las viviendas que pueden acceder a la ayuda, reduciéndolo hasta 45.000 euros, frente a los 70.000 euros en los que estaba fijado el requisito desde el año 2022.

Para el PSOE se ha “endurecido” las condiciones para acceder a las ayudas al pago del recibo del IBI “sin informar a la ciudadanía”.

Además, el PSOE ha criticado que el equipo de gobierno “ha recortado” este año en 200.000 euros la dotación global destinada a la ayuda, cifrándola en 1,5 millones de euros.

Moción al pleno municipal

Héctor Díez ha anunciado que el Grupo Socialista va a presentar una Moción para su debate en el pleno del Ayuntamiento de este mes en la que plantea la recuperación de los 70.000 euros para el parámetro del valor catastral de la vivienda que puede optar a una ayuda del IBI; que la dotación de la partida presupuestaria para esas ayudas pase a ser de nuevo de al menos 1,7 millones de euros; y que, acordándose esas propuestas, este año se alargue el plazo de solicitud de las ayudas hasta el 30 de mayo.