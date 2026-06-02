El PSOE de Elche denuncia que ni la Generalitat ni la Diputación han transferido al Ayuntamiento el dinero comprometido

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado que a fecha 20 de mayo de este año, ni la Generalitat Valenciana ni la Diputación de Alicante habían ingresado dotación económica alguna en las arcas municipales en concepto de las subvenciones que a las que han de hacer frente.

Por el contrario, los socialistas han explicado que el Gobierno de España sí ha cumplido y a esa misma fecha había transferidos dotaciones por valor de 22 millones de euros.

Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista ha cifrado en unos 34,5 millones de euros, el dinero que a 20 de mayo deberían haber transferido a las arcas municipales la Generalitat y la Diputación de Alicante.

La edil socialista ha destacado que mientras el Gobierno de España “está cumpliendo con las transferencias comprometidas”, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante “continúan teniendo pendientes importantes cantidades por ingresar”.

“Pedimos que Juanfran Pérez Llorca pague y ejecute y que el alcalde Pablo Ruz se deje la camiseta de PP y reivindique a la Generalitat que nos pague”, ha afirmado Patricia Maciá.

Facturas sin contrato

Por otro lado, la concejala del PSOE ha criticado que entre los meses de marzo y mayo el gobierno local (PP y Vox) ha aprobado el abono de más de 1,2 millones de euros en 28 facturas de servicios prestados sin contrato en vigor.

“Son los mismos que venían a hacer las cosas bien, pero entre los meses de marzo y mayo han aprobado el pago de 1.273.000 euros correspondientes a 28 facturas sin contrato”, ha explicado Maciá que ha recordado que hace dos años el portavoz adjunto del equipo de gobierno, José Claudio Guilabert, aseguró que esa práctica se iba a acabar: “Hablamos de la misma persona que durante la pasada legislatura llevó ese asunto a Fiscalía y que ahora participa en Juntas de Gobierno en las que se aprueba el pago de esas facturas; por eso nos preguntamos si piensa acudir también a Fiscalía para denunciar unas prácticas que hoy está respaldando desde el gobierno municipal”, ha concluido Patricia Maciá.