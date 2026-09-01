El PSOE de Elche comienza la carrera a mayo de 2027 centrado en dar respuesta a problemas de la vivienda, educación, sanidad y espacios públicos

El PSOE de Elche ha comenzado a caminar en el nuevo curso político con “fuerza” para fiscalizar la acción del gobierno del PP y de Vox. Los socialistas aseguran que van a ser “más contundentes con el equipo de gobierno”.

Desde el Grupo Socialista se asegura que los ciudadanos y las ciudadanas les trasladan en la calle que están preocupados por el “excesivo gasto” que está realizando el ejecutivo del PP y de Vox.

Además, entre otras medidas, se reclama que se aborde la climatización completa de los centros educativos y se critica que el mantenimiento del mantenimiento de las zonas verdes de los barrios y pedanías está “completamente abandonado”.

“Cuando nos paran por la calle nos lo dicen mucho: este alcalde gasta mucho, falta pediatra en Las Bayas, mi parque está amarillo y abandonado, para que te dé cita el médico de familia hay una lista de espera enorme”, ha señalado este martes Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche que ha citado como temas principales que van a centrar la acción de la formación política la “vivienda, sanidad, educación y espacios público en su amplia concepción”. “Frente a una Generalitat y un alcalde que suben el 7 % la vivienda de protección pública, nosotros apostamos por un parque de vivienda de gestión pública permanente y asequible con apoyo al alquiler”, ha dicho Díez.

El portavoz del PSOE de Elche también ha hincapié en que las quejas vecinales se centran mucho en el estado de los espacios públicos y, en este sentido, ha afirmado que “la tónica que más nos traslada la ciudadanía con más amargura es que los barrios están abandonados, los jardines dan pena y ahora deprisa y corriendo con una contrata de casi 20 millones de euros quieren solucionar su dejadez; por cierto, empresa en la que el jefe de gabinete de Mazón había sido trabajado” unos seis años”.

“Vamos a redoblar los esfuerzos y seguir con la tarea de fiscalización en el gasto aún más”, ha afirmado el portavoz de los socialistas ilicitanos que ha concluido que “no se pueden reducir las ayudas al IBI 200.000 euros o rechazar las bonificaciones para personas con discapacidad un 33 % o dependientes, mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales y gastar cuatro millones de euros en una plaza del centro y una calle del centro”.