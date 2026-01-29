El PSOE de Elche carga contra el equipo de gobierno del PP y Vox: “Es el más opaco de la historia de la ciudad”

El PSOE de Elche ha acusado este jueves de falta de transparencia al equipo de gobierno (PP y Vox). La concejala María José Martínez lo ha calificado como “el más opaco de la historia de Elche”, argumentando que en los dos últimos meses registrado hasta 300 solicitudes requiriendo información sobre distintos expedientes y han criticado que apenas ha recibido contestación a “un 10 %”.

“El Gobierno local incumple la Ley de Transparencia al obstaculizar el derecho de acceso a la información pública, impidiendo que las fuerzas de la oposición podamos fiscalizar sobre asuntos clave para el buen funcionamiento del municipio, como conocer en qué y cómo gastan nuestros impuestos, saber si atienden las quejas y reclamaciones de la ciudadanía, cómo van los contratos municipales”, ha señalado Martínez que se ha preguntado las razones por las que el gobierno local no ha contestado a todos los requerimiento: “¿Tienen algo que ocultar?”, ha manifestado la edil socialista que ha defendido que todas las solicitudes de información se han efectuados amparadas por “derecho de acceso a la información pública que facilita el desarrollo de nuestra función de fiscalización, como marca la Ley de Transparencia y el artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), redactado y aprobado por PP y Vox”.