Política

El PSOE de Elche carga contra el equipo de gobierno del PP y Vox: “Es el más opaco de la historia de la ciudad”

Dice que ha registrado 300 solicitudes de información y sólo se ha contestado a 30

Onda Cero Elche

Elche |

El PSOE de Elche ha acusado este jueves de falta de transparencia al equipo de gobierno (PP y Vox). La concejala María José Martínez lo ha calificado como “el más opaco de la historia de Elche”, argumentando que en los dos últimos meses registrado hasta 300 solicitudes requiriendo información sobre distintos expedientes y han criticado que apenas ha recibido contestación a “un 10 %”.

“El Gobierno local incumple la Ley de Transparencia al obstaculizar el derecho de acceso a la información pública, impidiendo que las fuerzas de la oposición podamos fiscalizar sobre asuntos clave para el buen funcionamiento del municipio, como conocer en qué y cómo gastan nuestros impuestos, saber si atienden las quejas y reclamaciones de la ciudadanía, cómo van los contratos municipales”, ha señalado Martínez que se ha preguntado las razones por las que el gobierno local no ha contestado a todos los requerimiento: “¿Tienen algo que ocultar?”, ha manifestado la edil socialista que ha defendido que todas las solicitudes de información se han efectuados amparadas por “derecho de acceso a la información pública que facilita el desarrollo de nuestra función de fiscalización, como marca la Ley de Transparencia y el artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), redactado y aprobado por PP y Vox”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer