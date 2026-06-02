Las Pruebas de Acceso a la Universidad arrancan sin incidencias en la UMH de Elche y con un cuento con enfoque feminista en el primer examen

Los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) han comenzado este martes en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche con normalidad, sin incidencias reseñables.

En la UMH de Elche, que en sus cuatro campus de la provincia de Alicante cuenta con 11 tribunales, se han matriculado de cara a la convocatoria ordinaria de junio, 4.681 alumnos, lo que supone un 9 % más que el pasado año.

Los nervios en los momentos previos al inicio del acceso a las aulas y los dispositivos detectores de frecuencias han sido protagonistas en el comienzo de los exámenes, tal y como ha recalcado Francisco Javier Gómez es el coordinador de las PAU en la UMH.

Las Pruebas de Acceso a la Universidad han comenzado con el examen de Castellano, Lengua y Literatura, al tiempo que el segundo examen ha sido en de Historia de la Filosofía.

Esta tarde tendrán lugar los exámenes de asignaturas optativas.

Un cuento con enfoque feminista abre las PAU

Un texto del cuento 'El tesoro' de Emilia Pardo Bazán, con enfoque feminista, ha formado parte del examen de la asignatura de Castellano, Lengua y Literatura II con la que han empezado las PAU en la Comunitat Valenciana.

Junto a este texto hay también un artículo de opinión de Pilar Galán Rodríguez, titulado 'Soltar la mano', sobre la actitud de los padres ante la llegada a la adolescencia de los hijos, y publicado en el diario Información el pasado mes de febrero.

Tras el examen de Lengua Castellana y Literatura II, se ha celebrado el de Historia de la Filosofía y las sesiones de la tarde se van a destinará a asignaturas optativas y de modalidad.

Jornada del miércoles

Mañana miércoles la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 09:30 horas y continuará con Historia de España a las 11:45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria del mes de junio de las PAU concluirá el jueves con el examen de Valenciano a las 09:30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11:45. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.