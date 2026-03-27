El PP promueve en el Congreso una PNL para potenciar la industria del calzado y reforzar su competitividad

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) por medio de la que se persigue impulsar el refuerzo de la competitividad, la modernización y la sostenibilidad del sector del calzado.

El PP plantea trabajar en medidas concretas para fortalecer el sector zapatero con un plan nacional de modernización industrial del mismo, el refuerzo de la promoción exterior a través del ICEX y la creación de un centro nacional de referencia que impulse la formación especializada y la transferencia tecnológica.

Así lo ha explicado Julia Parra, diputada del PP en el Congreso del por la provincia de Alicante, que ha añadido que la PNL promovida pide también mejorar los mecanismos de control del mercado para garantizar competencia leal frente a productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares europeos.

Asimismo, recoge incluir en los presupuestos estatales programas vinculados a la innovación tecnológica y la robótica en el sector calzado.

Desde el PP se ha destacado que la Comunitat Valenciana tiene 2.170 empresas fabricantes de calzado, lo que supone el 52 % del total nacional, además de 984 empresas auxiliares, lo que representa el 82 % del conjunto estatal: “Estamos ante una concentración que evidencia el peso estratégico del sector y su importancia para el empleo, las exportaciones y el desarrollo económico, con números que evidencia el peso del sector en la Comunitat Valenciana y muy especialmente en la provincia de Alicante”, ha afirmado Julia Parra que ha incidido en que el sector es fuerte “afronta importantes desafíos estructurales” ya que desde el año 2014 se ha producido una reducción de más del 17 % en el número de empresas, junto con una caída del 28 % en la cifra de negocio en ese mismo periodo.