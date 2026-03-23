La primera semana de primavera va a ser soleada en Elche, Crevillent y Santa Pola

La semana comienza con una jornada fresca en la que a partir de media mañana habrá vientode levante puntualmente moderado, especialmente en el litoral donde podría alcanzar rachas de 50 kilómetros por hora.

El día va a ser bastante soleado por la mañana, mientras que por la tarde habrá nubes y claros de cara a la tarde.

Va a ser un día con temperaturas máximas en Elche y Crevillent de unos 17 grados centígrados. En Santa Pola se alcanzará los 16.

Durante la primera mitad de la semana se va a imponer en sol en jornadas con pocos cambios en las temperaturas, al tiempo que los modelos meteorológicos apuntan a que el termómetro descenderá de cara el fin de semana.