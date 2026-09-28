La crónica del tiempo

La primera semana completa de otoño comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con llegada de nubes

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque de Valencia en Elche.
Parque de Valencia en Elche. | Onda Cero Elche

La primera semana completa del otoño se estrena este lunes con un día con nubosidad variable por la mañana que irá a más de cara a la tarde, pocos cambios en las temperaturas y suaves brisas marinas a partir de media mañana.

La previsión meteorológica apunta a que la temperatura máxima va a alcanzar en Elche y Crevillent los 28 grados centígrados. Se quedará en 27 en Santa Pola.

Para mañana martes se prevé más nubosidad a primeras horas de la jornada, con posibilidad de alguna precipitación débil, si bien a partir de media mañana se irá despejando el cielo.

De cara a los siguientes días habrá nubosidad variable, posibilidad de alguna precipitación débil y pocos cambios en las temperaturas.

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