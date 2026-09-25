La primera edición de HyRace, plato fuerte del fin de semana en Elche

Elche acoge este fin de semana la primera edición de HyRace, una competición de deporte híbrido que reunirá a cerca de 700 deportistas procedentes de 12 provincias. La prueba combina ejercicios funcionales con tramos de carrera a pie y contará con modalidades individual, parejas, fuerza, familia y equipos de cuatro personas.

El evento contará también con un componente solidario. La entrada para el público tendrá un precio de 5 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Conciénciate. Los menores de 18 años tendrán acceso gratuito.