SUBE CON ASCENSORES SERKI

La primera edición de HyRace, plato fuerte del fin de semana en Elche

Habrá más de 700 deportistas en el pabellón Sara Marín y María Díez

Felipe Canals

Elche |

Elche acoge este fin de semana la primera edición de HyRace, una competición de deporte híbrido que reunirá a cerca de 700 deportistas procedentes de 12 provincias. La prueba combina ejercicios funcionales con tramos de carrera a pie y contará con modalidades individual, parejas, fuerza, familia y equipos de cuatro personas.

El evento contará también con un componente solidario. La entrada para el público tendrá un precio de 5 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Conciénciate. Los menores de 18 años tendrán acceso gratuito.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid