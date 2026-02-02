El primer lunes de febrero se presenta en Elche, Crevillent y Santa Pola con nubosidad variable

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un primer lunes del mes de febrero en el que la previsión meteorológica apunta a predominio de cielo con nubosidad variable sin descartar que se puedan escapar algunas gotas, sobre todo en las horas centrales.

El viento va a ser flojo por la mañana y con algunas rachas moderadas de poniente por la tarde, al tiempo que las temperaturas máximas van a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 17 grados centígrados.

De cara a mañana martes se espera un descenso significativo del termómetro, que caerá unos tres grados respecto a los valores máximos de hoy.

Las temperaturas volverán a subir el jueves y el riesgo de lluvia se va a mantener durante la primera mitad de la semana.

Además, de cara al miércoles hay bastante incertidumbre con la lluvia, pero la previsión más probable es la de una jornada muy nubosa con precipitaciones débiles en cualquier momento de la jornada.