La primavera aterriza en Elche, Crevillent y Santa Pola con un fin de semana nublado el sábado y algo de sol el domingo

Este viernes damos la bienvenida a la primavera con un día con cielo nublado y frío en el que no se descarta que pueda llover y el viento va a ser de componente levante y puedo soplar moderado.

La temperatura máxima va a moverse en Elche y Crevillent en torno a los 16 grados centígrados, mientras que en Santa Pola será de 15.

De cara a este sábado también se espera una jornada fría también en la que el viento ya será flojo y el domingo comenzará a asomar de nuevo el sol, ascendiendo también las temperaturas.

Un total de 92 días de primavera

La primavera va a entrar poco antes de las 16:00 horas, concretamente a las 15:46 horas.

La estación va a durar 92 días y 18 horas. Terminará el 21 de junio, cuando comenzará el verano.