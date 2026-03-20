La crónica del tiempo

La primavera aterriza en Elche, Crevillent y Santa Pola con un fin de semana nublado el sábado y algo de sol el domingo

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Elche.
Elche. | Onda Cero Elche

Este viernes damos la bienvenida a la primavera con un día con cielo nublado y frío en el que no se descarta que pueda llover y el viento va a ser de componente levante y puedo soplar moderado.

La temperatura máxima va a moverse en Elche y Crevillent en torno a los 16 grados centígrados, mientras que en Santa Pola será de 15.

De cara a este sábado también se espera una jornada fría también en la que el viento ya será flojo y el domingo comenzará a asomar de nuevo el sol, ascendiendo también las temperaturas.

Un total de 92 días de primavera

La primavera va a entrar poco antes de las 16:00 horas, concretamente a las 15:46 horas.

La estación va a durar 92 días y 18 horas. Terminará el 21 de junio, cuando comenzará el verano.

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