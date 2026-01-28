La previsión de viento fuerte activa este miércoles el aviso naranja de la Aemet en Elche, Crevillent y Santa Pola

La borrasca Kristin va a dejar este miércoles en la comarca del Baix Vinalopó una jornada con viento fuerte y temperaturas en descenso.

Se espera un día con una mañana de cielos cubiertos y lluvia, que en principio será de carácter débil.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar a las 09:00 horas el aviso naranja (riesgo importante) por viento fuerte. Ese aviso se va a mantener durante todo el día, hasta la medianoche, en una jornada en la que las rachas de viento pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Se espera viento muy fuerte de poniente, que parece que llegará sobre todo a partir de mediodía y que irá aflojando un poco al final de la jornada.

Las temperaturas máximas van a ser un poco más bajas que las de ayer. En Elche, Crevillent y Santa Pola se esperan termómetros en valores de hasta 17 grados centígrados.

Fenómenos costeros

En las áreas de costa (Santa Pola o La Marina y Los Arenales del Sol en Elche) el aviso naranja es también por fenómenos costeros como que en mar adentro oleaje de hasta cuatro metros de altura.

Próximos días

Los próximos días seguirá registrándose viento de poniente moderado-fuerte. Mañana jueves se espera un ascenso notable de las temperaturas y a partir del viernes irán bajando de nuevo.