El presupuesto municipal de 2026 en el Ayuntamiento de Elche asciende a 342 millones de euros

Tras semanas de negociación, no exentos de dificultades e incluso de un amago de dimisión del concejal Samuel Ruiz, PP y Vox han alcanzado un acuerdo en torno al presupuesto municipal del año 2026, que va a ser aprobado por ambas formaciones políticas en el pleno del Ayuntamiento de Elche que se convocará para el viernes de la próxima semana, día 19 de este mes de diciembre.

La Junta de Gobierno Local de este jueves ha aprobado el documento consensuado.

Teniendo en cuenta las dotaciones que manejarán las empresas y organismos municipales (Pimesa, Mevesa -Espais Verds- y Visitelche) el cómputo global del presupuesto municipal ascenderá a 342 millones de euros, de los que 294 millones corresponden al Ayuntamiento.

El presupuesto municipal que se ha preparado contempla un capítulo de inversión de más de 50,9 millones de euros, lo que supone un 7,25 % más que lo que se ha manejado este año.

Las áreas de Acción Social, Familia, Mayores y Discapacidad suman conjuntamente dotaciones por valor de 16 millones de euros.

Oficina ‘anti okupación’

Entre las actuaciones que se han presupuestado para el próximo año está la creación de una oficina ‘anti okupación’ para actuar, dicen PP y Vox, ante “el creciente” problema de la ocupación ilegal de viviendas en el municipio.

Ese nuevo servicio municipal dispondrá en su primer año de funcionamiento una dotación de 30.000 euros.

Cooperación al Desarrollo

El capítulo de Cooperación al Desarrollo era una de las líneas rojas fijadas por Vox y finalmente, en términos generales, va a ser recortado, experimentando un descenso en sus dotaciones, si bien, al menos en la presentación del presupuesto municipal elaborado, ni PP ni Vox, han concretado la caída que va a sufrir.

Préstamo bancario de 32 millones de euros”

El presupuesto municipal de 2026 del Ayuntamiento de Elche tiene otras cifras significativas.

Por ejemplo, se ha fijado la posibilidad de que durante el próximo año el Ayuntamiento pueda pedir un préstamo de hasta 32 millones de euros. En este sentido, el concejal responsable del área de Hacienda, Francisco Soler, ha incidido en que la previsión con la que se trabaja es que no se pedirá un préstamo bancario de más de 11 millones de euros.

Asimismo, habrá ayudas para el alquiler de viviendas, para la infancia, para la natalidad y el Fondo de Contingencia aumenta su dotación hasta los 800.000 euros.

El inicio de la fase de expropiación de terrenos para la conclusión de la Ronda Sur también tiene dotación, concretamente 2,5 millones de euros.