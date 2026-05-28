Presentación oficial de la biografía `Rafael Bernabeu Moya. Mi vida y mis tiempos´

La publicación, escrita por Miguel Ors y Gaspar Maciá, recoge el recorrido vital, profesional y humano de Rafael Bernabeu Moya, estrechamente ligado a la evolución económica, empresarial y social de Elche durante las últimas décadas. A través de sus páginas, el libro repasa momentos clave vinculados al desarrollo del tejido industrial ilicitano, el crecimiento del sector del calzado deportivo con su proyecto más emblemático que es J’Hayber y la participación de Bernabeu en numerosas iniciativas empresariales, sociales y culturales de la ciudad.

Empresario clave en la transformación industrial de Elche, Rafael Bernabeu ha participado durante su trayectoria activamente en el impulso de entidades empresariales y sociales vinculadas al sector del calzado, contribuyendo a consolidar la proyección nacional e internacional de la industria ilicitana. El acto ha estado presentado por Maite Antón y Rafael Bernabeu (hijo) donde en un formato dinámico han combinado conversación, relato audiovisual y momentos de gran carga emocional para la familia del homenajeado con su biografía. Durante la apertura, Rafael Bernabeu Esclapez destacó que “este libro no es solo el relato de una vida, sino también una forma de conservar una historia y compartirla con quienes vendrán detrás. Rafael Bernabeu representa una generación que contribuyó de forma decisiva a transformar Elche desde el trabajo, el diálogo y el compromiso con su ciudad”. Posteriormente, los autores de esta biografía: Miguel Ors y Gaspar Maciá compartieron con el público algunas de las reflexiones surgidas durante el proceso de elaboración del libro. Ambos destacaron el valor histórico y testimonial de la obra y destacaron que “la vida de Bernabeu representa también la historia de una generación que tuvo que empezar prácticamente desde cero. El libro `Mi vida y mis tiempos´ permite entender mejor la evolución de Elche a través de la mirada de una persona que ha formado parte activa de su historia empresarial, social y humana”, señalaron durante la presentación.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrada de Bernabeu al escenario tras la proyección de una pieza audiovisual sobre su vida y trayectoria, recibida con una larga ovación por parte del público asistente. Durante su intervención, repasó recuerdos personales y episodios ligados al crecimiento de Elche, reivindicando valores como el esfuerzo, la constancia, la familia y la capacidad de emprender. Se destacó el compromiso de Rafael Bernabeu Moya con la ciudad siendo uno de los protagonistas del crecimiento económico y social de Elche durante el último siglo a través del calzado. La organización recordó que el libro se podrá adquirir en las librerías Séneca y Ali i truc. Además, todos los beneficios obtenidos con la venta del libro irán destinados íntegramente a fines benéficos.