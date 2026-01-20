TERTULIA

¿Preocupa en el Eldense la falta de fichajes?

El equipo azulgrana sigue tercero tras empatar en el campo del Juventud Torremolinos

Felipe Canals

Elche |

El Eldense sumó un punto en su visita a Torremolinos, pero la sensación que dejó el partido es que el cuadro azulgrana se dejó dos puntos. Jugaba con un hombre más y ganaba por la mínima a pocos minutos del 90', pero un tanto en una acción aislada supuso el empate.

Al margen de la situación deportiva, en el Nuevo Pepico Amat se trabaja con la vista en el mercado de fichajes. A menos de dos semanas para el cierre, no ha habido ningún movimiento. Como mínimo, se prevé la llegada un delantero. Si se libera una ficha, también llegará un extremo.

Analizamos la actualidad del Eldense con Raúl Patón, Santi Rico, Toni Iborra y Miguel Ángel Monera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer