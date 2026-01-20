¿Preocupa en el Eldense la falta de fichajes?

El Eldense sumó un punto en su visita a Torremolinos, pero la sensación que dejó el partido es que el cuadro azulgrana se dejó dos puntos. Jugaba con un hombre más y ganaba por la mínima a pocos minutos del 90', pero un tanto en una acción aislada supuso el empate.

Al margen de la situación deportiva, en el Nuevo Pepico Amat se trabaja con la vista en el mercado de fichajes. A menos de dos semanas para el cierre, no ha habido ningún movimiento. Como mínimo, se prevé la llegada un delantero. Si se libera una ficha, también llegará un extremo.

Analizamos la actualidad del Eldense con Raúl Patón, Santi Rico, Toni Iborra y Miguel Ángel Monera.