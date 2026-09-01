El precio del alquiler de vivienda llega en agosto a máximos históricos en Elche, Elda y Petrer

El precio del alquiler de la vivienda continúa creciendo sin freno en la mayoría de los municipios de las tres comarcas del Vinalopó.

Ese es el caso de Elche, Elda, Petrer y Santa Pola.

El último informe del portal inmobiliario ‘idealista’ muestra que al cierre del mes de agosto el dato interanual (el que va a de agosto de 2025 al mismo mes de este año año) en Elche fija un incremento del 6,2 % en el precio de la vivienda, que el pasado mes ha marcado su máximo histórico, cifrado en 10,1 euros el metro cuadrado.

En el segundo trimestre del año, el precio de alquiler de la vivienda en Elche se ha disparado un 3,1 % y de julio a agosto ha crecido un 2,1 %.

En los últimos doce meses, el precio del alquiler de la vivienda se ha incrementado en Elda en un 17,4 % y en Petrer en un 17,6 %. El precio de alquiler está también en máximos históricos en ambos municipios, superando en los dos los ocho euros mensuales.

En Santa Pola, el precio de alquiler de una vivienda se cifra en la actualidad en 11,9 euros el metro cuadrado, unas décimas por debajo de su máximo histórico, registrado el pasado mes de junio, según refleja el estudio del portal inmobiliario.