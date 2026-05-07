La posibilidad de lluvia activa este jueves el aviso amarillo de la Aemet en Elche, Santa Pola y Crevillent

La inestabilidad meteorológica se consolida en la comarca del Baix Vinalopó a partir de este jueves.

La previsión meteorológica apunta a que va a ser un día en el que por la mañana podría registrarse alguna precipitación ocasional y por la tarde chubascos tormentosos.

A partir de las 12:00 horas y hasta las 22:00 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar en todas las comarcas del sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo, que es el de riesgo bajo, por lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado, e incluso de forma puntual y localizada ir acompañadas de granizo y rachas fuerte de viento.

Las temperaturas van a descender y el termómetro va a rondar en Elche y en Crevillent los 20 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se puede quedar en valores máximos de 19.

Para mañana viernes se prevé cielos variables sin descartar alguna lluvia por la mañana.

El sábado todo apunta a lluvias por la mañana y hasta las horas centrales, por la tarde se abrirán claros y el domingo nubes y claros y temperaturas en ascenso.