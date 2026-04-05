La Policía Nacional detiene en Santa Pola a un hombre buscado en Italia por robar en máquinas recreativas

La Policía Nacional ha detenido en Santa Pola a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades de Italia por un delito de robo organizado que, perpetrado en el año 2020, consistió en sustraer junto a otras personas más de 4.500 euros de varias máquinas recreativas.

El arrestado tienen 51 años de edad y huyó después que la justicia italiana lo condenara a 10 años de privación de libertad, de la que le queda por cumplir siete años, siete meses y 27 días.

Los hechos fueron cometidos en la ciudad italiana de Fano.

Italia dictó una OEDE que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país, lo que dio inicio a una investigaciones que finalmente ha sido localizado en Santa Pola.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que es el órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.