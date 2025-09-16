La Policía Nacional detiene en Elche a tres personas por vender joyas falsas en locales de compra-venta de oro

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y dos mujeres que están acusados de los delitos integrar una red que vendía joyas falsas de nueve quilates en establecimientos de compra-venta de Elche, logrando superar las comprobaciones iniciales gracias a un baño superficial que las hacía pasar por auténticas.

Esa falsificación era descubierta por las víctimas tras un análisis exhaustivo de las piezas.

Los arrestados tienen edades entre 46 y 37 años.

Según ha explicado este martes la Policía Nacional, las pesquisas policiales se iniciaron tras tener información de que ciudadanos procedentes de Europa del Este se desplazaban desde fuera de la ciudad, concretamente desde Benidorm, para intentar vender piezas fraudulentas en comercios de compra-venta de oro y joyas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial de la Comisaría de Elche y la rapidez con la que se ha ejecutado ha permitido que la cantidad estafada se limitara a unos 4.700 euros.

Tras constatar el modus operandi del grupo, la Policía Nacional alertó a los establecimientos de compra-venta sobre el método utilizado, lo que permitió reforzar las medidas de prevención.

Las detenciones se han practicado en dos fases y ambas han sido desplegadas en Elche. En la primera se logró interceptar a dos de los implicados en Elche cuando intentaban vender una cadena de oro, mientras que en la segunda se localizó y detuvo al tercer implicado.

La operación continúa abierta para tratar de localizar a otros dos componentes del entramado.