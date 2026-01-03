La Policía Nacional detiene en Elche y Santa Pola a tres miembros de una misma familia dedicados a vender cocaína

La Policía Nacional han detenido en Elche y Santa Pola a tres miembros de una misma familia que formaban parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas a pequeña escala.

Los arrestados son dos mujeres y un hombre que, según ha podido constatar la investigación realizada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, tenían en Elche una vivienda desde la que distribuían la droga, sobre todo cocaína.

En ese piso vivía una de las mujeres detenidas, al tiempo que la droga llegaba a ese domicilio procedente de otro lugar y suministrada por el hombre arrestado, que era su cuñado y que residía en Santa Pola.

Además, la hermana de la mujer que vendía la droga desde su vivienda de Elche, que es también la pareja del hombre arrestado, no sólo estaba al tanto de la actividad ilegal que ejercían tanto su hermana como su pareja, sino que además colaboraba en el tráfico de drogas transportando la droga desde una vivienda a otra.

La detenida que se encargaba de la venta de la droga contactaba previamente con los compradores y se desplazaba a diferentes lugares cercanos a su vivienda para realizar la transacción con el comprador, adoptando medidas de seguridad para no levantar sospechas entre los vecinos y así evitar que una gran afluencia de personas acudiera a la vivienda.

Los han agentes han practicado cinco registros en dos domicilios de Elche y tres de Santa Pola utilizados por los detenidos en los que se han incautado más de 600 gramos de cocaína, 64 gramos de MDMA (metanfetaminas), 14 gramos de tusi (cocaína rosa), 6 gramos de anfetaminas e intervinieron 6.225 euros, cuatro teléfonos móviles y el vehículo utilizado para transportar la droga entre ambas localidades.