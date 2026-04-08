La Policía Nacional desarticula en Elda un clan familiar que retenía a un hombre en régimen de esclavitud para vender drogas

La Policía Nacional ha desarticulado en Elda un grupo, integrado por un clan familiar, dedicado a la venta y sustancias estupefacientes desde una vivienda. Se ha detenido a diez personas, entre ellos dos menores.

Los arrestados tienen edades de entre 17 y 57 años. Son siete hombres y tres mujeres.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer. Se puso en marcha tras recibirse la información de la reactivación de un punto de venta de sustancias estupefacientes en un inmueble situado en un barrio marginal de la localidad. Las sospechas de ello las levantó el continuo trasiego de personas que acudían a esa vivienda desde la que se vendía directamente a consumidores y desde la que también se abastecía a compradores de distintas localidades de la provincia de Alicante.

Además, paralelamente a la investigación policial, se tuvo conocimiento, a través de la denuncia de un hombre que residía en esa vivienda por un presunto delito de detención ilegal, extorsión y trato degradante ya que, según su el testimonio del denunciante, los arrestados lo habían sometido a un régimen de esclavitud y denigración.

Ese hombre denunciante, que es consumidor de sustancias estupefacientes, se había trasladado hasta la localidad de Elda a residir en la vivienda de los ahora detenidos para realizar labores de venta de droga a cambio de serle suministrada la sustancia para su consumo.

Según ha informado la Policía Nacional este miércoles, en un momento dado la situación cambió y comenzó a recibir palizas por parte de los cabecillas del grupo desarticulado, además de quedarse con la pensión que percibía.

El hombre consiguió huir de la vivienda aprovechando un descuido y solicitó ayuda en la Comisaría de Policía de Elda-Petrer.

En el registro de la vivienda se ha intervenido joyas, casi 3.000 euros en efectivo.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial. Los dos menores han quedado bajo la custodia de la Fiscalía de Menores.